Адвокат рассказал о состоянии историка Соколова в СИЗО

9 Апр 2020 2020-04-09T18:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Карантин из-за коронавируса стал той причиной, по которой не состоялось первое заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве молодой любовницы. Несостоявшийся подсудимый остался в следственном изоляторе. О том, как он там себя чувствует, журналистам рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

- Пока опасения за здоровье клиента отсутствуют, - заявил он на вопрос «Невских новостей» о том, есть ли у экс-доцента СПбГУ признаки коронавирусной инфекции. – Без симптомов тесты не делают, и у нас большие сомнения, что у ФСИН есть достаточно тестов на каждого из заключенных.

При этом сами «Кресты-2», где сейчас находится обвиняемый в убийстве и расчленении 24-летней девушки, считаются одним из лучших СИЗО в Европе, поэтому условия там приличные. Но карантинные меры, разумеется, присутствуют. Так, адвокатов к Соколову пускали лишь в масках и перчатках, а общаться давали лишь через стекло.

Напомним, что новая дата рассмотрения дела по существу назначена на 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU