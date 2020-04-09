2020-04-09T19:13:03+03:00
Общество

Власти опровергли отмену вывозных рейсов из Таиланда и с Кипра в Петербург

10 апреля оба борта должны приземлиться в Пулково
Петр КИБЕР
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Рейсы с Кипра и из Таиланда должны прилететь в Пулково 10 апреля.Рейсы с Кипра и из Таиланда должны прилететь в Пулково 10 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Министерство транспорта России опровергло отмену вывозных рейсов, которые 10 апреля должны прилететь в Санкт-Петербург из Таиланда и с Кипра. Более того, для регистрации на самолеты пассажиров Минкомсвязью и Госуслугами был запущены специальные телеграм-каналы, где можно уточнить информацию.

- Уважаемые граждане России! Минкомсвязь России открылa Telegram-канал https://t.me/cyprus_rf_covid19, чтобы помочь вам вернуться на родину. Вылет состоится 10 апреля 2020 года в 14.35 . Рейс № AFL2073 Ларнака - Санкт-Петербург – Москва, - говорится в сообщении.

При этом попасть на рейс могут лишь жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Подмосковья и Москвы, что делать остальным россиянам, не уточняется. Регистрироваться необходимо через портал Госуслуги.

Однако число мест в самолете ограничено, поэтому списки будут формироваться в порядке «живой очереди». Сам перелет будет бесплатным лишь для тех пассажиров, у кого был действующий билет «Аэрофлота», остальным придется заплатить около 200 евро за взрослого и 160 – за ребенка старше 2 лет.

Напомним, что вывозной рейс из Пхукета (Таиланд) в Петербург и Москву перенесли с 9 на 10 апреля. Борт должен вылететь в сторону Пулково в 14:00.

Для вывоза россиян созданы информационные телеграм-каналы. Фото: twitter.com/minsvyaz_news

Для вывоза россиян созданы информационные телеграм-каналы. Фото: twitter.com/minsvyaz_news

ИСТОЧНИК KP.RU

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