2020-04-10T10:22:19+03:00
Авто

За три месяца в Петербурге поймали 1472 пьяных водителя

Еще 885 нетрезвых автомобилистов катались по Ленинградской области
Петр КИБЕР
Поделиться:
ГИБДД выйдет в рейды ловить пьяных водителей.ГИБДД выйдет в рейды ловить пьяных водителей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило на начале профилактических рейдов «Нетрезвый водитель» и заодно привело статистику по числу пьяных за рулем, которых удалось поймать за три месяца 2020 года.

- В текущем году сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге задержаны 1472 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в Ленинградской области – 885 водителей, - сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции.

В общую статистику можно смело включать еще 1030 человек, которые отказались от освидетельствования на состояние опьянения, но в итоге автоматически получили лишение прав и крупный штраф.

ГИБДД напоминает, что вождение в нетрезвом состоянии наказывается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет

Также инспекторами задержано и 279 водителей-рецидивистов, севших за руль в пьяном виде не в первый раз. Для таких автомобилистов предусмотрено более строгое – уголовное наказание.

А пока инспектора вновь собираются выйти в рейд, чтобы ловить любителей прокатиться «под мухой». В течение апреля они пройдут по два раза в Петербурге и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кот Матроскин объявил «карантикулы» и начал «шить» маски в Петербурге
Андрей Аршавин стал курьером по доставке еды
На Приморском шоссе утром погиб водитель «Мерседеса», влетевшего в дерево
РЖД согласовали концепцию превращения Петербурга в железнодорожный узел
У уборщицы из Гатчины украли 2 миллиона рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 10 апреля 2020 года составило 6 человек
Жителям Карелии предоставят поддержку на время самоизоляции из-за коронавируса
Изрезанный мигрант выпрыгнул от похитителей в окно и пришел за помощью в пожарную часть
Петербуржец через суд требует отменить запрет гулять в парках во время самоизоляции
17 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ленинградской области 10 апреля 2020 года
Более 6,7 тысяч человек прошли тест на коронавирус 9 апреля в Санкт-Петербурге
За три месяца в Петербурге поймали 1472 пьяных водителя