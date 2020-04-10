За три месяца в Петербурге поймали 1472 пьяных водителя

10 Апр 2020 2020-04-10T10:22:19+03:00

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Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило на начале профилактических рейдов «Нетрезвый водитель» и заодно привело статистику по числу пьяных за рулем, которых удалось поймать за три месяца 2020 года.

- В текущем году сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге задержаны 1472 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в Ленинградской области – 885 водителей, - сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции.

В общую статистику можно смело включать еще 1030 человек, которые отказались от освидетельствования на состояние опьянения, но в итоге автоматически получили лишение прав и крупный штраф.

ГИБДД напоминает, что вождение в нетрезвом состоянии наказывается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет

Также инспекторами задержано и 279 водителей-рецидивистов, севших за руль в пьяном виде не в первый раз. Для таких автомобилистов предусмотрено более строгое – уголовное наказание.

А пока инспектора вновь собираются выйти в рейд, чтобы ловить любителей прокатиться «под мухой». В течение апреля они пройдут по два раза в Петербурге и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU