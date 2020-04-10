17 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ленинградской области 10 апреля 2020 года

10 Апр 2020 2020-04-10T10:37:56+03:00

Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 10 апреля 2020 года увеличилось на 17 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В России зафиксировано еще 1 786 заболевших новых вирусом. В Ленинградской области на утро 10 апреля 2020 года стало известно о 17 новых случаях заражения коронавирусом. С начала пандемии в 47-м регионе уже 129 заболевших.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 17 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщили в администрации региона.

Новые случаи заражения выявлены в 14 населенных пунктах региона: Мурино, Кудрово, поселок имени Морозова, Всеволожский район; Рощино Выборгский район; Рождествено, Ковшово, Высокоключевский, Гатчинский район; Русско-Высоцкое Ломоносовский район; Ольховка Приозерский район; Тосно, Тельмана Тосненский район; Пикалево Бокситогорский район.

Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. О их состоянии на данным момент ничего не сообщается.

На данный момент в Ленобласти три человека выздоровели. Смертей зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU