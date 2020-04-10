Петербуржец через суд требует отменить запрет гулять в парках во время самоизоляции
Житель Санкт-Петербурга подал иск к правительству города, в котором он требует отменить действие постановления, запрещающего проводить публичные мероприятия и гулять в парках, садах и скверах.
- Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление Богдана Литвина к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим со дня его принятия постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сообщает городская Объединенная пресс-служба судов.
Сам иск к производству пока не принят.
Напомним, что согласно действующему документу, до 30 апреля в Санкт-Петербурге запрещается проводить массовые, в том числе спортивные, общественные, культурные и прочие мероприятия. За это организаторам положен штраф до 30 тысяч рублей, если это физическое лицо; до 50 тысяч – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; и до 300 тысяч - для юридических лиц.
Также в сумму до 30 тысяч рублей может обойтись посещение городских скверов, парков и садов. Все они закрыты для прогулок.
Напомним, что житель Петербурга уже получил наказание в 15 тысяч рублей за выход с ребенком на детскую площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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