Изрезанный мигрант выпрыгнул от похитителей в окно и пришел за помощью в пожарную часть
Полиция Красносельского района ищет похитителей гражданина Узбекистана, который утром 9 апреля, весь в крови, пришел в пожарную часть на Петергофском шоссе. Там мужчине оказали первую помощь и вызвали скорую. А заодно и набрали «112».
- В 11:03 в дежурную часть МВД через 112 обратился сотрудник пожарно-спасательной части № 20, с сообщением о том, что к ним пришел человек с ножевыми ранениями и сообщил, что у него украли документы, кошелек и телефон, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Позднее потерпевший рассказал, что ночью 9 апреля в Сестрорецке его похитили двое малознакомых по имени Малик и Акбар. Они силой посадили земляка в белый «Фольксваген Поло», там отобрали смартфон и на машине отвезли в квартиру на улице летчика Пилютова.
Здесь жертву связали, заткнули рот тряпкой и начали избивать и резать, требуя 3, 5 тысячи долларов. Когда истязатели отвлеклись, похищенный сумел выпрыгнуть в окно и дойти за помощью.
Сейчас мужчина госпитализирован с ножевыми ранами бедер в одну из городских больниц. Малика и Акбара ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU