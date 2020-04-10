Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 10 апреля 2020 года составило 6 человек
Постепенно картина с пандемией двигается в положительную сторону. По стране за сутки выздоровели 795 человек. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 10 апреля 2020 года составило 6 человек. Сейчас эта цифра составляет уже 59 случаев.
- На 10 апреля зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 6 человек, - сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.
Так, с начала пандемии в Петербурге выздоровели 59 человек, в Ленинградской области из 129 зараженных - 3 человека выписались из больницы.
В общей сложности, с начала эпидемии, в Петербурге было зарегистрировано 408 случаев заражения вирусом. Из них четыре человека умерли. По подтвержденным данным, все они были старше 70 лет и имели множество хронических заболеваний. Два из этих случаев заражения были контактными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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