2020-04-10T11:22:17+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 10 апреля 2020 года составило 6 человек

Мы собрали все последние новости о выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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За сутки шесть человек выздоровели от коронавируса в Санкт-ПетербургеЗа сутки шесть человек выздоровели от коронавируса в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Постепенно картина с пандемией двигается в положительную сторону. По стране за сутки выздоровели 795 человек. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 10 апреля 2020 года составило 6 человек. Сейчас эта цифра составляет уже 59 случаев.

- На 10 апреля зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 6 человек, - сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.

Так, с начала пандемии в Петербурге выздоровели 59 человек, в Ленинградской области из 129 зараженных - 3 человека выписались из больницы.

В общей сложности, с начала эпидемии, в Петербурге было зарегистрировано 408 случаев заражения вирусом. Из них четыре человека умерли. По подтвержденным данным, все они были старше 70 лет и имели множество хронических заболеваний. Два из этих случаев заражения были контактными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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