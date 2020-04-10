2020-04-10T11:36:05+03:00
Происшествия

У уборщицы из Гатчины украли 2 миллиона рублей

Мошенники заставили женщину перевести все ее накопления на их банковский счет
Петр КИБЕР
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Уборщицу из Гатчины обманули на 2 миллиона рублей.Уборщицу из Гатчины обманули на 2 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше двух миллионов рублей отдала мошенникам простая уборщица промышленного предприятия из Гатчины. Злоумышленники работали по отлаженной схеме и позвонили женщине, представившись сотрудниками банка.

- 9 апреля в 11:05 в полицию поступило заявление от женщины 1961 года рождения о том, что накануне ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил о новых вкладах и повышенных дивидендах по ним, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Жительница Гатчины соблазнилась заманчивым предложением и перевела все личные накопления на указанный счет. Добычей мошенников стали 2 миллиона 199 тысяч 500 рублей.

Поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию. Здесь ее выслушали и завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Увы, но подобных случаев в последнее время очень много. Чаще всего жертвой «банкиров» становятся пенсионеры, но иногда попадается и молодежь. Так, 8 апреля на 1,5 миллиона рублей была обманута 31-летняя чемпионка по пауэрлифтингу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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