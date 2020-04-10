РЖД согласовали концепцию превращения Петербурга в железнодорожный узел

10 Апр 2020 2020-04-10T11:42:24+03:00

Концепция предусматривает комфорт как для пассажиров, так и для грузоперевозчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь документ должны одобрить в правительствах двух регионов

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Концепция по развитию инфраструктуры в Санкт-Петербургском железнодорожном узле согласована правлением РЖД. Теперь документ направят на утверждение правительствам Петербурга и Ленобласти.

– Наша работа направлена на решение транспортных проблем в крупных городских агломерациях, становление железнодорожного транспорта как неотъемлемой, а в ряде случаев – ключевой составляющей городского пассажирского транспорта, – пояснил в ходе обсуждения генеральный директор РЖД, председатель правления компании Олег Белозеров.

Концепция предусматривает комфорт как для пассажиров, так и для грузоперевозчиков. Грузовое транзитное движение вынесут за пределы Петербурга за счет двух обходов: Северо-Восточного («Павлово-на-Неве» – «Орехово») протяженностью 85 километров и Юго-Западного («Владимирская» – «Бронка») протяженностью 74 километров.

– В части развития пассажирского сообщения предусмотрена реконструкция Московского, Балтийского, Выборгского, Сестрорецкого направлений, включая строительство дополнительных путей, транспортно-пересадочных узлов, новых остановок и новой электрифицированной линии»Сертолово – Левашово» протяженностью 6,5 километра, – сообщают в РЖД. – Намечено строительство соединительной линии «Шоссейная – аэропорт «Пулково» – Лигово» протяженностью 11,7 километра. Она войдет в маршрут «Белоостров – Ораниенбаум». Также появился второй диаметральный маршрут «Токсово – Гатчина-Варшавская».

К 2030 году обещают построить девять новых транспортно-пересадочных узлов на всех пяти линиях метро.

ИСТОЧНИК KP.RU