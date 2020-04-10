2020-04-10T11:59:30+03:00
Происшествия

На Приморском шоссе утром погиб водитель «Мерседеса», влетевшего в дерево

Второй участник ДТП на «Тойоте» не пострадал
Петр КИБЕР
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Под Сестрорецком разбился "Мерседес". Фото: vk.com/spb_todayПод Сестрорецком разбился "Мерседес". Фото: vk.com/spb_today
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Инспекторы ГИБДД устанавливают причины Смертельной аварии, которая произошла утром 10 апреля под Сестрорецком. Здесь вылетел с дороги и врезался в дерево «Мерседес». Водитель иномарки погиб на месте.

- По предварительной информации около 9:50 в Курортном районе Санкт-Петербурга на 33 км. Приморского шоссе произошло столкновение автомобилей «Тойота» и «Мерседес», вследствие чего «Мерседес» съехал с дороги, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Второй участник ДТП, 48-летний водитель «Тойоты» не пострадал.

Сейчас на месте смертельной аварии работают несколько нарядов дорожно-патрульной службы, которые устанавливают все обстоятельства трагедии. Позднее устанавливать виновника ДТП будет группа разбора и дознаватели.

Из-за происшествия движение по Приморскому шоссе было временно ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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