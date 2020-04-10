Кот Матроскин объявил «карантикулы» и начал «шить» маски в Петербурге

10 Апр 2020 2020-04-10T12:48:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Всеми любимому персонажу из знаменитого «Простоквашино», очевидно, надоело наблюдать за нехваткой медицинских масок в Северной столице, и он принялся мастерить их сам. Кота Матроскина со швейной машинкой изобразил известный петербургский уличный художник Loketski. Усатого героя, севшего за швейную машинку, и уже успевшего сделать две маски, автор создал из картона, акрила и бумаги. Советский мультфильм Loketski назвал пророческим и описал с помощью цитат из него происходящее сегодня в мире.

- Не карантин и не каникулы. Карантикулы! - пишет художник в своем Инстаграм. – «С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют».

Свою работу Loketski назвал "Карантикулы"Фото: СОЦСЕТИ

Также Loketski возмутился тем, что недобросовестные граждане пытаются заработать на общей беде.

- 700 рублей за маску, даже и с принтом — «это уже мародерство какое-то!», - не унимается художник. – «Вот до чего бывают люди до чужого добра жадные!».

Не обошел он стороной и меры экономической поддержки: «Средства у нас есть. У нас ума не хватает», - уверен Loketski.

ИСТОЧНИК KP.RU