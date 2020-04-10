На платной трассе Петербург-Москва в аварии с фурой тяжело пострадала девушка

10 Апр 2020 2020-04-10T13:03:32+03:00

Китайский кроссовер, в котором она ехала пассажиром, на полном ходу влетел в грузовик

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Серьезное ДТП произошло утром 10 апреля на платной скоростной трассе М-11 Москва-Петербург. В Тосненском районе Ленобласти китайский кроссовер врезался в шедший спереди грузовик с полуприцепом.

- По предварительной информации около 8:20 на 613-м км. автодороги М11 водитель, управляя автомобилем «Чери Тиго», совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем «Мерседес». В результате ДТП крайне тяжелые травмы получил пассажир автомобиля «Чери» - женщина 1994 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По сообщению очевидцев происшествия, 25-летнюю девушку зажало в искореженной легковушке. Выпрезать ее из машины пришлось прибывшим на место аварии спасателям. После этого раненную передали медикам.

Водитель китайского кроссовера – 22-летний мужчина – не пострадал. Также не получил травм и шофер фуры. Полуприцеп грузовика получил минимальные повреждения, а вот «Чери» пойдет под списание.

Из-за аварии на участке трассы М-11 утром было затруднено движение, сейчас оно восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU