В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища

10 Апр 2020 2020-04-10T13:44:49+03:00

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10 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес новые поправки в постановление о мерах по противодействию распространения коронавируса. И одной из них стал запрет на посещение городских кладбищ. С 11 по 30 апреля ходить на погосты нельзя кроме особых случаев, таких, как похороны.

- Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга гражданами кладбищ соответственно списку, за исключением случаев оформления услуг по погребению и участия в погребении, - говорится в пункте 2.8 постановления, опубликованного на сайте Смольного.

При этом в документе не прописано количество человек, которые могут участвовать в траурной церемонии. В первых вариантах постановления такая норма была прописана, когда массовые мероприятия ограничивали количеством в 50 человек, но позднее ее убрали, а мероприятия запретили полностью. В аппарате вице-губернатора Евгения Елина, курирующего исполнение постановления, "Комсомолке" заявили, что мера в 50 человек подразумевается, но пообещали уточнить.

Отметим, что постановление вышло аккурат перед Вербным воскресеньем и Пасхой, когда на кладбища традиционно приходят верующие. Стоит сказать, что накануне такую же меру ввели власти Москвы, а столичном патриархате решение запретить посещение кладбищ в пасхальные дни назвали "разумным".

ИСТОЧНИК KP.RU