Суд отменил штраф петербурженке за нарушение режима самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T13:27:07+03:00

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В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд отменил штраф местной жительнице за нарушение самоизоляции. В пятницу, 10 апреля, в отдел полиции был возвращен протокол о привлечении к административной ответственности женщины, которая гуляла в Приморском парке Победы.

- В протоколе сказано, что действия женщины квалифицированы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - фактически вменено в вину совершение нарушения правил поведения граждан на территории Санкт-Петербурга в условиях введенного режима повышенной готовности, принятых нормативно-правовым актом субъекта в качестве меры по противодействию распространению в Санкт-Петербурге COVID-19, - сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

По сути, правоохранители не правильно квалифицировали дело. Протокол должен был быть составлен по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации.

Протокол был возвращен для устранения нарушений в 18 отдел полиции УМВД России по Петроградскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU