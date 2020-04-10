Пышечную закрыли за работу в условиях карантина в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге суд закрыл пышечную, которая продолжала работать несмотря на запрет, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как стало известно в пятницу, 10 апреля, владельцы свободно пускали в заведение посетителей, несмотря на то, что кафе должно было быть закрыто.
- 7 апреля кафе в доме 43/17 по Новочеркасскому проспекту работало в условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столице.
Отмечается, что хозяин кафе пустил посетителей, тем самым не обеспечив соблюдение введенного запрета на осуществление данного вида деятельности.
Суд назначил наказание владельцу заведения – приостановить работу кафе на 60 суток.
Напомним, что в Петербурге на 15 тысяч оштрафовали мужчину, который вышел играть в мяч со своим сыном на спортивную площадку. Петербуржец заявил, что будет оспаривать штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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