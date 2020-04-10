2020-04-10T14:19:58+03:00
Общество

В Петербурге проверили работу волонтерских центров в условиях самоизоляции

Активисты доставляют пожилым горожанам продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге проверили работу волонтерских центров помощи в условиях самоизоляцииВ Санкт-Петербурге проверили работу волонтерских центров помощи в условиях самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
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В условиях режима самоизоляции в Санкт-Петербурге работают волонтерские центры, оказывающие помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В пятницу, 10 апреля, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров проверил работу трех районных отделений.

- Наши волонтеры доставляют продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, помогают в бытовых вопросах. При контакте с людьми соблюдаются все меры предосторожности: помощники обеспечены медицинскими масками и антисептическими средствами, - отметил Макаров.

Также он подчеркнул, что сейчас в поддержке больше всего нуждаются представители старшего поколения, которые находятся в повышенной группе риска и вынуждены оставаться дома. Главная цель активистов - сделать так, чтобы никто не оказался один на один со своими проблемами.

Напомним, что с 23 марта начал свою работу волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Петербуржцы могут обратиться туда по телефонам: 8 (812) 571-97-38; 8 931 350-08-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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