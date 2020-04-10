Петербургский бизнесмен поставил ультиматум Смольному и пообещал открыть рестораны 15 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T14:50:44+03:00

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Петербургский ресторатор Александр Затуливетров опубликовал гневный пост в соцсетях, в котором объявил ультиматум Смольному и пообещал открыть свои заведения уже 15 числа. От властей города владелец терпящего убытки бизнеса требует ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и недоумевает, почему кафе, бары и рестораны «неожиданно» стали одним из главных источников возможного заражения.

- В банке заразиться нельзя? В очереди в магазине тоже? А в метро вообще безопасно? Многим предприятиям разрешено работать, но не нам. Кредит погасить можно. А заработать на это деньги – нельзя, - написал в своем «Фейсбуке» Затулитветров. - Я официально заявляю о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят ЧС, ЧП или то, что там должна объявить власть, которая по настоящему переживает за своих граждан. Я откроюсь под лозунгом «ЗДЕСЬ ТАК ЖЕ БЕЗОПАСНО, КАК В БАНКАХ И МЕТРО».

При этом бизнесмен призывает последовать его примеру и других коллег-рестораторов, чтобы их голос был услышан.

Отметим, что в настоящее время за работу во время карантина ресторанами другим предприятиям общественного питания грозит штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 500 тысяч. А с 11 апреля ответственность действует и для посетителей заведений Горожан могут наказать суммой до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU