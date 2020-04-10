2020-04-10T14:59:22+03:00
Общество

22 маршрута трамваев и троллейбусов усилили работу в Санкт-Петербурге

С 9 апреля усилено движение общественного транспорта
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге трамваи и троллейбусы усилили движениеВ Петербурге трамваи и троллейбусы усилили движениеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге постепенно восстанавливается движение общественного транспорта, который был временно отменен в целях борьбы с распространением коронавируса. Так, с 9 апреля 2020 года на рейс дополнительно вышли трамваи и троллейбусы на 22 маршрутах.

- С 9 апреля усилено движение на двенадцати трамвайных маршрутах и десяти троллейбусных маршрутах. Для этого на линию дополнительно направлено 48 единиц трамваев и 40 единиц троллейбусов, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, транспорт добавился на маршрутах трамваев: № 6, 9, 24, 25, 27, 36, 38, 39, 40, 52, 55, 60. И троллейбусов: № 2, 3, 14, 20, 22, 27, 35, 38, 40, 45.

Также с 10 апреля из-за повышения пассажиропотока, было увеличено количество автобусов на № 8, 11, 102, 142, 145, 145А, 326. Ранее были увеличены перевозки на маршрутах № 2, 93, 101, 187, 190, 200, 211, 397, а также номер 109, который ходит мимо онкоцентра в Песочном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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