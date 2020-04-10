Они - герои: Медики 20-й больницы 17 дней остаются на рабочих местах из-за коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T15:09:34+03:00

Врачи 20-й горбольницы больше двух недель не уходят с работы домой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Звезды спорта и кино, в том числе Данила Козловский, Константин Хабенский, Александр Кержаков и другие записывают видео ос словами поддержки медикам 20-й больницы и призывают петербуржцев делать то же самое. Трое врачей и две медсестры уже 17 дней не уходят домой.

- Мои коллеги – герои! Они все эти дни работали в жесточайшем карантине, не общаясь со своими семьями, не выходя за двери отделения, - приводит слова главврача 20-й больницы Татьяны Суровцевой газета «Петербургский дневник».

Причиной, по которой медики оказались заперты на рабочем месте, стала помощь пациенту, у которого поздне нашли коронавирус. Все отделение сразу закрыли на карантин, а контактным лицам запретили покидать помещение. Но врачи и медсестры остались не отдыхать. Они выполняют всю возможную работу с особыми мерами предосторожности.

При этом и другие их коллеги также находятся в сумасшедшем графике, иногда не успевая даже поесть. По словам главврача, 20% сотрудников не выдержали и ушли, а остальные терпят, но выполняют тяжелейший труд.

Данила Козловский поучаствовал в акции Вы герои .

ИСТОЧНИК KP.RU