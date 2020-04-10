2020-04-10T15:29:15+03:00
Общество

Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет ввели в Ленинградской области

Малоимущие семьи будут получать ежемесячно по 5,3 тысяч рублей на ребенка
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти установили новые выплаты на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семейВ Ленобласти установили новые выплаты на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области введены новые выплаты на детей от трех до семи лет. Как стало известно в пятницу, 10 апреля, на ежемесячную денежную помощь могут рассчитывать малоимущие семьи, чей доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

- Ежемесячная выплата будет равна 50 процентам прожиточного минимума для детей, который равен 10 600 рублям. То есть на каждого ребенка от трех до семи лет включительно полагается по 5 300 рублей, - сообщили в администрации Ленобласти.

Отмечается, что финансирование будет производиться из регионального и федерального бюджетом из расчета 51 процент на 49 процентов соответственно.

По прогнозу, эта мера социальной поддержки в 2020 году коснется более 12 000 детей в регионе. При назначении доплаты величина прожиточного минимума для детей будет браться за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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