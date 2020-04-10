2020-04-10T16:01:18+03:00
Общество

Суд оштрафовал на 7500 еще одного нарушителя карантина

Приехавший из Белоруссии мужчина получил наказание вдвое ниже минимальной границы
Петр КИБЕР
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Нарушитель режима самоизоляции получил штраф в 7,5 тысяч рублей.Нарушитель режима самоизоляции получил штраф в 7,5 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал еще одного нарушителя режима самоизоляции. При этом мужчина, вернувшийся в Россию из Белоруссии, получил наказание вдвое ниже минимальной границы.

- Мужчина, прибывший 5 апреля в Санкт-Петербург из Республики Беларусь, в условиях введенных запретов и ограничений, вопреки условиям режима самоизоляции, по месту жительства не находился, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Протокол на нарушителя составил местный участковый, не нашедший туриста тома. Сам петербуржец с проступком согласился, признал вину и просил рассмотреть дело без его участия.

Суд учел исключительные обстоятельства, приведшие к правонарушению, и постановил оштрафовать мужчину на сумму в 7500 рублей, что вдвое меньше нижней границы «вилки» в 15-40 тысяч рублей за подобный проступок.

В чем именно состояли особые обстоятельства, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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