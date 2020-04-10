В Ленобласти нашли плантацию конопли и шесть килограммов готовой марихуаны

10 Апр 2020 2020-04-10T16:19:23+03:00

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Целую плантацию конопли, устроенную по всем правилам садоводства, накрыли сотрудники антинаркотического управления петербургского Главка. Производство растительного наркотика располагалось в поселке Стеклянный Всеволожского района Ленинградской области.

- 8 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны члены организованной группы, подозреваемые в культивировании наркосодержащих растений. Среди злоумышленников четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 27 до 60 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В частном доме, где и располагалась плантация, наркополицейские с коллегами из Центрального района Петербурга нашли и изъяли 65 кустов конопли, а также оборудование для ее выращивания. Обнаружился и готовый продукт. В качестве вещдока в полицию уехали почти шесть килограммов готовой к употреблению марихуаны.

По статье за незаконный оборот наркотиков всем задержанным грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/772334" frameborder="0"></iframe> В Ленобласти полицейские накрыли плантацию конопли.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU