Рыбаков просят не ездить на дамбу Санкт-Петербурга из-за коронавируса
Администрация дамбы, расположенной в Кронштадте близ Санкт-Петербурга, рассказала, что во время режима самоизоляции из-за коронавируса рыбаки стали чаще приезжать на защитные сооружения, чтобы заняться любимым хобби. Однако на КЗС попросили прекратить это делать.
- В условиях сложной эпидемиологической обстановки дирекция КЗС убедительно просит вас воздержаться от посещения объектов КЗС, в том числе с целью добычи водных ресурсов, - появилось сообщение в Instagram дамбы.
Также рыбакам напомнили, что Комплекс защитных сооружений является сложным гидротехническим сооружением I класса, в соответствии с правилами, на внутренних водных путях, в установленных охраняемых зонах гидротехнических сооружений и мостов запрещено ловить рыбу.
- Убедительно просим вас выполнять рекомендации Роспотребнадзора, берегите свое здоровье и здоровье Ваших близких!
ИСТОЧНИК KP.RU