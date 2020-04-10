Рыбаков просят не ездить на дамбу Санкт-Петербурга из-за коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T16:36:04+03:00

Рыбаки Петербурга стали чаще ездить на дамбу во время режима самоизоляции / Фото: ФКП КЗС

Во время режима самоизоляции рыболовы города начали собираться на защитных сооружениях

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Администрация дамбы, расположенной в Кронштадте близ Санкт-Петербурга, рассказала, что во время режима самоизоляции из-за коронавируса рыбаки стали чаще приезжать на защитные сооружения, чтобы заняться любимым хобби. Однако на КЗС попросили прекратить это делать.

- В условиях сложной эпидемиологической обстановки дирекция КЗС убедительно просит вас воздержаться от посещения объектов КЗС, в том числе с целью добычи водных ресурсов, - появилось сообщение в Instagram дамбы.

Также рыбакам напомнили, что Комплекс защитных сооружений является сложным гидротехническим сооружением I класса, в соответствии с правилами, на внутренних водных путях, в установленных охраняемых зонах гидротехнических сооружений и мостов запрещено ловить рыбу.

- Убедительно просим вас выполнять рекомендации Роспотребнадзора, берегите свое здоровье и здоровье Ваших близких!

ИСТОЧНИК KP.RU