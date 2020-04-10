Более 2 миллионов икринок форели проверили в Пулково
Санкт-Петербург из Дании прибыли две партии икры радужной форели. В пятницу, 10 апреля, в рамках ветеринарного контроля на территории грузового терминала аэропорта Пулково инспекторами управления Россельхознадзора по Северной столице, Ленинградской и Псковской областям был проведен их тщательный досмотр.
- Общее количество икринок, прошедших контроль, составило более 2 миллионов, - рассказали в управлении.
В ходе проведения контрольных мероприятий нарушений ветеринарного законодательства не выявлено.
Каждая икринка – оплодотворенная. Вскоре они отправятся в Калужскую область на предприятия, где занимаются выращиваем мальков форели.
Напомним, что в реках Петербурга начали воспроизводить биологические ресурсы. В конце марта порядка 110 тысяч молодых лососей выпустили в Неву и реку Нарова. Сохранение и восстановление численности вида производится исключительно за счет заводского разведения.
ИСТОЧНИК KP.RU