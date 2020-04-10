Мальчик из Ленобласти ходит на улицу в противогазе, который ему подарил папа

10 Апр 2020 2020-04-10T17:10:26+03:00

При этом с собакой юный житель Кудрово так гуляет всегда, а не только во время карантина

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Непростые времена требуют особых мер. Так, юный житель областного города Кудрово, непосредственно соседствующего с Петербургом, выходит на улицу лишь в противогазе. Удивительно, но прогулки в таком виде – не исключение во время пандемии коронавируса, а привычное занятие для ребенка. Противогаз ему дал папа.

- Необычный подарок стал для паренька одним из самых любимых еще до того, как все узнали о существовании коронавируса, - сообщает пресс-служба Муниципального образования «Заневское городское поселение» на своей странице ВКонтакте.

Так что мальчик гуляет в «советском» противогазе не вместо маски и не потому, что хочет следовать мейнстириму, а просто ему так нравится. Впрочем, свою функцию он исполняет отлично.

Местные жители уже привыкли к необычному зрелищу и не удивляются, когда семья выходит погулять с собакой. Правда остальные члены семьи выглядят обычно и свои лица в противогазы не прячут.

А жители Кудрово уже оценили идею и сами задумываются над таким способом защиты. Тем более, что противогаз многоразовый и купить его иногда проще, чем маску: «Отец-молодец! А раньше в школах каждого учили на уроках ОБЖ правильно одевать противогаз; И маски нас учили шить, и автомат разбирать/собирать; У меня тоже есть! Надо бы опробовать».

Противогаз лучше маски. И менять постоянно не надо. Фото: vk.com/zanevskoe

ИСТОЧНИК KP.RU