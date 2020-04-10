2020-04-10T21:49:36+03:00
Общество

В Пулково приземлились самолеты из Пхукета и Ларнаки со 139 россиянами на борту

Все они застряли на чужбине из-за пандемии коронавируса
Алина ЧЕМЕРИС
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Всем пассажирам теперь необходимо 14 дней провести на самоизоляцииВсем пассажирам теперь необходимо 14 дней провести на самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
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Спецрейсы для россиян, которые были вынуждены задержаться в Тайланде и Кипре, организовало генеральное консульство РФ в Пхукете. К вечеру 10 апреля самолеты вывезли из солнечных заграничных городов, по данным Смольного, 139 россиян.

Вернувшихся в аэропорту встречают сотрудники Роспотребнадзора, медики и полицейские. Людям мерят температуру, дают заполнять анкеты и делают тест на коронавирус, результаты которого будут известны позже. Далее жителей Петербурга и Ленобласти доставят домой на автобусах, остальных отвезут в обсерватор в пансионате «Заря». Все, кто сегодня вернулся в Россию, теперь обязаны две недели провести в строгой самоизоляции.

Как отметили в «Росавиации», планируются и другие рейсы, на которых россияне смогут вернуться домой.

- 11 апреля в Москву из Анталии и Бангкока планируем привезти около 550 человек, - рассказали в ведомстве. – Еще почти столько же рассчитываем доставить в столицу из Токио и Гоа на следующий день. 13 апреля запланированы рейсы из Европы. На них смогут вернуться домой еще порядка 500 россиян.

Напомним, 7 апреля в Пулково прибыл рейс из Бангкока. Одна из вернувшихся россиянок рассказала «Комсомолке», как возвращалась на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Пулково приземлились самолеты из Пхукета и Ларнаки со 139 россиянами на борту
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