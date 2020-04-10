2020-04-10T18:05:04+03:00
Общество

Ленобласть вслед за Петербургом тоже запретила посещение кладбищ

С 11 апреля разрешаются лишь похороны в присутствие близких родственников
Петр КИБЕР
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В Ленобласти запретили ходить на кладбища, но не везде.В Ленобласти запретили ходить на кладбища, но не везде.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Власти Ленинградской области вслед за Петербургом ввели запрет на посещение кладбищ. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко. С 11 апреля разрешается лишь проведение похоронных процедур. Однако запрет действует лишь для тех районов, где есть случаи выявления коронавируса, а не поголовно, как в городе.

- С 11 апреля в Ленинградской области запрещено посещение кладбищ Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского районов, поселков Рощино, Гончарово, Первомайское, Перово Выборгского района, за исключением погребения в присутствии близких родственников, - говорится в тексте документа, который приводит пресс-служба областного правительства.

Также Главам муниципальных районов рекомендовано на самых крупных и посещаемых кладбищах в соответствии с эпидемической обстановкой.

Отметим, что запрет начинает действовать накануне Вербного воскресенья. И это не случайно. Власти хотят не допустить массово паломничества верующих на кладбища в неделюю перед Пасхой, чтобы избежать вспышки коронавируса.

В РПЦ с пониманием отнеслись к мерам, вводимым по всей России и уже посоветовали православным оставаться и молиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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