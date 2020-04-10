2020-04-10T18:35:29+03:00
Общество

Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал, как переживает самоизоляцию

Александр Половцев живет на даче и не знает, как будет дальше с работой
Петр КИБЕР
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Легендарный Соловец переживает карантин на даче и тоскует по работе в кино.Легендарный Соловец переживает карантин на даче и тоскует по работе в кино.Фото: кадр из фильма
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Актер Александр Половцев, сыгравший роль Соловца в легендарном сериале «Улицы разбитых фонарей», как и все петербуржцы, вынужден жить в самоизоляции. Вместе с семьей он уехал на дачу, где рядом с близкими ждет завершения карантина. Как известный артист переживает непростое время, он рассказал журналистам.

- Многие говорят: вот, зарубежные артисты сидят дома. Вы понимаете, сколько получает зарубежный артист и сколько мы получаем? Наверное, они имеют право посидеть дома. А мы не можем. И теперь, когда начнутся съемки или нечто подобное? Это меня несколько настораживает, - приводит слова артиста «ФАН».

А недавно, благодаря фразе президента России, он, внезапно, стал героем мемов, хоть сам такой славе и не рад. Дело в словах Владимира Путина про нашествие половцев. Пользователи интернета тут же вспомнили фамилию петербургского актера и тут же принялись склонять ее на все лады, переделывая в мемы.

- Особо смешной шутку не считаю, но, если кому-то весело, — пусть будет так. Нормально, пусть пользуются, - считает Александр Половцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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