Губернатор Петербурга сравнил нарушение режима самоизоляции с самострелом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в круглом столе «Мир в условиях пандемия: COVID-19», который прошел в режиме телеконференции на канале «Россия 24». Здесь глава города сделал несколько ярких и резких заявлений, в отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции.
- Нарушение, на которое идут люди, покидая карантин, можно сравнить с самострелом, - приводит слова губернатора «Мойка 78».
Глава города уверен, что человек, обязанный находиться дома и решивший выйти на улицу, несет угрозу для жизни других людей. В первую очередь это касается вернувшихся из заграничной поездки и контактных лиц.
Александр Беглов даже предложил не платить таким людям отпускные и больничные.
- Сегодня каждый должен осознать масштаб угрозы и оставаться дома. Нельзя быть беспечным эгоистом и ставить под угрозу здоровье других горожан, - уверен глава Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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