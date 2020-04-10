Губернатор Петербурга сравнил нарушение режима самоизоляции с самострелом

10 Апр 2020 2020-04-10T18:52:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в круглом столе «Мир в условиях пандемия: COVID-19», который прошел в режиме телеконференции на канале «Россия 24». Здесь глава города сделал несколько ярких и резких заявлений, в отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции.

- Нарушение, на которое идут люди, покидая карантин, можно сравнить с самострелом, - приводит слова губернатора «Мойка 78».

Глава города уверен, что человек, обязанный находиться дома и решивший выйти на улицу, несет угрозу для жизни других людей. В первую очередь это касается вернувшихся из заграничной поездки и контактных лиц.

Александр Беглов даже предложил не платить таким людям отпускные и больничные.

- Сегодня каждый должен осознать масштаб угрозы и оставаться дома. Нельзя быть беспечным эгоистом и ставить под угрозу здоровье других горожан, - уверен глава Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU