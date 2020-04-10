В Петербурге на нарушителей карантина составили 300 протоколов

10 Апр 2020 2020-04-10T19:08:54+03:00

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На второй неделе режима карантина петербуржцы перестали быть сознательными и дисциплинированными. Индекс самоизоляции упал до 2,7. Но это среди обычных граждан, которым лишь рекомендовано оставаться дома. Однако в городе полно и тех, кто сознательно нарушает обязательную изоляцию. И таких оказались сотни.

- Во время круглого стола на тему «Мир в условиях пандемии COVID-19» губернатор Александр Беглов сообщил о том, что в городе было составлено порядка 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции, - пишут «Невские новости».

К таким людям глава Северной столицы предложил относиться со всей строгостью и даже не выплачивать часть денег по больничному или отпускные.

- Вплоть до того, что можно привлекать к уголовной ответственности, - заявил губернатор и сравнил нарушение режима с «самострелом».

По его словам человек, который сознательно игнорирует меры и требования безопасности, совершает умышленное преступление. Он вредит не только себе, но и ставит под угрозу здоровье других петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU