Изолированную петербурженку, контактировавшую с больным коронавирусом, поймали на приеме гостей

10 Апр 2020 2020-04-10T19:18:40+03:00

В Петербурге оштрафовали женщину, изолированную после контакта с больным коронавирусом, но решившую принять гостей. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Петербурге продолжают штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Свои 15 тысяч рублей наказания получила женщина, которая сидела на домашнем карантине после контакта с человеком, зараженным короанвирусом. Нюанс в том, что скучающая петербурженка пустила к себе гостей 8 апреля около 17:00. Это заметили бдительные полицейские.

- Тем самым она не обеспечила исполнение выданного ей законного постановления должного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 31 марта. Ей предписали изоляцию в домашних условиях до 12 апреля, чего подсудимая не исполнила, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Свою вину женщина полностью признала, поэтому со штрафом в 15 тысяч рублей ей пришлось понуро согласиться. Напомним, ранее губернатор Петербурга подписал закон о размерах денежных взысканий за нарушение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU