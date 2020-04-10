Магнитные рыбаки выловили мину из Черной речки

10 Апр 2020 2020-04-10T19:37:28+03:00

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10 апреля магнитные рыбаки выловили из Черной речки минометную мину времен Великой Отечественной войны. Двое беспечных мужчин стояли неподалеку от железнодорожного моста. Для ловли они использовали веревку, на конце которой был тяжеленный магнит. Оказалось, что мужчины не придали пойманному снаряду особого значения, оставив его лежать на берегу.

Рыбалку заметили росгвардейцы, патрулировавшие участок. Из-за возможной угрозы взрыва они оцепили территорию.

- Двоих участников происшествия задержали. На место оперативно прибыли взрывотехники ОМОН. Они обследовали предмет и установили, что это 50-миллиметровая минометная мина времён ВОВ. Боеприпас вывезли и уничтожили на специализированном полигоне, - передает пресс-служба ГУ ФСВ нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

С горе-рыбаками сейчас разбираются сотрудники полиции. Мужчин доставили в местный отдел для установления их личности и выяснения всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU