Больше 22 тысяч предприятий возобновят свою работу в Петербурге

10 Апр 2020 2020-04-10T20:11:23+03:00

В Петербурге продолжат работу больше 22 тысяч предприятий во время режима самоизоляции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для этого руководству предприятий нужно строго соблюдать стандарт безопасности на время режима самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Больше 22 тысяч предприятий Санкт-Петербурга смогут возобновить свою работу даже во время введенных ограничительных мер по коронавирусу. Однако для этого необходимо соблюдать стандарт безопасной деятельности, где прописываются санитарно-гигиенические правила. Также бизнесменов обязали определить численность работников, находящихся на предприятии и дистанционном режиме.

- Мы несем ответственность за здоровье всех петербуржцев, а каждый из вас – за здоровье работников ваших предприятий», - отметил губернатор Петербурга.

Кто не успел, тот опоздал – заявки на возобновление работы необходимо было подать до 7 апреля в комитет по промышленной политике Петербурга. Итого желающих набралось больше 22 тысяч.

Напомним, в стандарт безопасности вписывают сведения об особенностях режима доступа на предприятие, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечении работников средствами защиты и других необходимых мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU