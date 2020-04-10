Больше 22 тысяч предприятий возобновят свою работу в Петербурге
Больше 22 тысяч предприятий Санкт-Петербурга смогут возобновить свою работу даже во время введенных ограничительных мер по коронавирусу. Однако для этого необходимо соблюдать стандарт безопасной деятельности, где прописываются санитарно-гигиенические правила. Также бизнесменов обязали определить численность работников, находящихся на предприятии и дистанционном режиме.
- Мы несем ответственность за здоровье всех петербуржцев, а каждый из вас – за здоровье работников ваших предприятий», - отметил губернатор Петербурга.
Кто не успел, тот опоздал – заявки на возобновление работы необходимо было подать до 7 апреля в комитет по промышленной политике Петербурга. Итого желающих набралось больше 22 тысяч.
Напомним, в стандарт безопасности вписывают сведения об особенностях режима доступа на предприятие, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечении работников средствами защиты и других необходимых мероприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»