Общежитие колледжа СПбПУ закрыли на карантин из-за студента с коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T20:45:52+03:00

Общежитие колледжа при Политехе в Петербурге закрыли на карантин из-за студента с коронавирусом. Фото: google.com/maps

Вход и выход из здания запрещен на 2 недели, но ребят не оставят голодными, грязными и больными

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В Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу общежитие №16 при колледже СПбПУ. Вход и выход из здания, расположенного на проспекте Энгельса, 129/4, запрещен ровно на две недели с 9 апреля. Все потому, что у 17-летнего студента колледжа Политеха подтвердился тест на опасную инфекцию. Помимо этого у молодого парня ослабленный иммунитет из-за сахарного диабета.

- В первый же день ребятам организовали доставку питания по комнатам . Их комнаты регулярно прибирают и моют с использованием регламентированных дезинфицирующих средств. У проживающих внутри корпуса трижды в день измеряют температуру. Врачи ведут отдельный журнал обсерватора, - сообщает пресс-служба СПбПУ.

За состоянием изолированной молодежи и дезинфекционных мероприятий следят медики поликлиники №76. На время карантина всех ребят обеспечили необходимой техникой. Их родителей оповестили о внезапной изоляции. Всем сотрудникам и студентам оказывают необходимую организационную и психологическую поддержку.

Напомним, первыми «счастливчиками», испытавшими карантин в Петербурге, стали студенты из общежития СЗГМУ имени Мечникова. Однако им часто доставляли разнообразные фрукты, вкусняшки и пиццы, а под окном для ребят даже пели звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU