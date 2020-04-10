Общежитие колледжа СПбПУ закрыли на карантин из-за студента с коронавирусом
В Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу общежитие №16 при колледже СПбПУ. Вход и выход из здания, расположенного на проспекте Энгельса, 129/4, запрещен ровно на две недели с 9 апреля. Все потому, что у 17-летнего студента колледжа Политеха подтвердился тест на опасную инфекцию. Помимо этого у молодого парня ослабленный иммунитет из-за сахарного диабета.
- В первый же день ребятам организовали доставку питания по комнатам . Их комнаты регулярно прибирают и моют с использованием регламентированных дезинфицирующих средств. У проживающих внутри корпуса трижды в день измеряют температуру. Врачи ведут отдельный журнал обсерватора, - сообщает пресс-служба СПбПУ.
За состоянием изолированной молодежи и дезинфекционных мероприятий следят медики поликлиники №76. На время карантина всех ребят обеспечили необходимой техникой. Их родителей оповестили о внезапной изоляции. Всем сотрудникам и студентам оказывают необходимую организационную и психологическую поддержку.
Напомним, первыми «счастливчиками», испытавшими карантин в Петербурге, стали студенты из общежития СЗГМУ имени Мечникова. Однако им часто доставляли разнообразные фрукты, вкусняшки и пиццы, а под окном для ребят даже пели звезды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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