Световые надписи «1941» и «1945» вновь загорелись на площади Мужеств

10 Апр 2020 2020-04-10T22:05:38+03:00

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На площади Мужества привели в порядок памятные световые надписи «1941» и «1945», размещенные на крышах жилых домов №2 на проспекте Тореза и №51 на 2-м Муринском проспекте. Теперь электроснабжение дат Великой Отечественной войны функционирует без помех, напоминая горожанам и гостям Петербурга о боевых заслугах минувших лет.

- Подсветка надписей работает в вечернее время. Конструкции восстановили после обращения жителя Выборгского района к губернатору в ноябре 2019 года. Мужчина попросил восстановить надписи, которые уже долго время находились в аварийном состоянии, объясняя это данью уважения защитникам Ленинграда. Тем более рядом с домами проходили дороги на фронт, пути в эвакуацию в военное время, - сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Следом в Петербурге оформят подсветку сразу нескольких объектов: памятника подводнику Александру Маринеско на проспекте Стачек, мемориала Великой Отечественной войне «Слава Героическим Защитникам Родины!» на проспекте Непокоренных, а также фасада здания «Блокадной подстанции» на набережной реки Фонтанки. Помимо этого, специалисты «Ленсвета» постоянно проверяют исправность подсветки и многих других мест города.

ИСТОЧНИК KP.RU