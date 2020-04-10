Пограничники ФСБ поймали африканцев, пытавшихся вплавь попасть в Эстонию

10 Апр 2020 2020-04-10T22:29:26+03:00

В Ленобласти поймали иностранцев, пытавшихся незаконно уплыть в Эстонию. Фото: пресс -служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Изменить размер текста: A A

На границе Ленобласти поймали четверых иностранцев, пытавшихся уплыть в Эстонию. В хитрой компании были мужчины арабской внешности, выходцы одной из африканских стран. Пограничники управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти допросили иностранцев. Задержанные утверждали, что прибыли в приграничье исключительно в туристических целях. Документов они не имели.

- При себе кроме личных вещей у них были бинокль, рулон полиэтиленовой пищевой пленки, скотч, приобретенный для защиты личных вещей и средств связи от воды, а также карты предполагаемого маршрута незаконного убытия в страны ЕС. Мужчины признались, что намеревались перебраться на территорию Эстонской Республики вплавь через реку Нарва, - рассказывают в пресс -службе погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Чуть позже Кингисеппский городской суд оштрафовал горе-беглецов и постановил выдворить их с территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU