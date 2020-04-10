2020-04-10T22:52:33+03:00
Общество

На улицы Петербурга выведут еще больше автобусов с 13 апреля из-за высокого спроса

Дополнительные 41 автобус будут обслуживать горожан с грядущего понедельника
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге увеличат количество автобусов с 13 апреля.В Петербурге увеличат количество автобусов с 13 апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге в очередной раз увеличили количество наземного общественного транспорта из-за высокого спроса во время режима самоизоляции. Вопреки рекомендациям властей горожане продолжают выходить на улицы Северной столицы, в том числе из-за работы. С 13 апреля для удобства пассажиров в Петербург выпустят дополнительные 41 автобус.

- Количество автобусов будет увеличено на следующих маршрутах: №№ 1, 13, 20, 114, 115а, 327. Мониторинг пассажиропотока продолжится и на следующей неделе. Напоминаем горожанам о необходимости соблюдения режима самоизоляции в случаях, установленных законодательством, - сообщают в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Добавим, что с 9 апреля на улицах Петербурга стало больше и троллейбусов с трамваями. Повезло 22 маршрутам. Напомним, в Петербурге крайне низкие отметки индекса самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незнакомый попугай неожиданно прилетел в квартиру к петербуржцу
Шесть лабораторий для тестов на коронавирус заработали в Ленобласти
Водитель тонированного BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке в Гатчине
На улицы Петербурга выведут еще больше автобусов с 13 апреля из-за высокого спроса
Пограничники ФСБ поймали африканцев, пытавшихся вплавь попасть в Эстонию
Световые надписи «1941» и «1945» вновь загорелись на площади Мужеств
В Пулково приземлились самолеты из Пхукета и Ларнаки со 139 россиянами на борту
"Доходились": Институт травматологии имени Вредена в Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу
Невероятно, но факт: Розового пеликана заметили в водах Гатчины
Общежитие колледжа СПбПУ закрыли на карантин из-за студента с коронавирусом
Больше 22 тысяч предприятий возобновят свою работу в Петербурге
Магнитные рыбаки выловили мину из Черной речки
«Перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу»: Суд завернул дело о распространении фейка в Ленобласти
Изолированную петербурженку, контактировавшую с больным коронавирусом, поймали на приеме гостей
В Петербурге на нарушителей карантина составили 300 протоколов
Губернатор Петербурга сравнил нарушение режима самоизоляции с самострелом
Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал, как переживает самоизоляцию
Ленобласть вслед за Петербургом тоже запретила посещение кладбищ
У Петропавловской крепости сняли на видео купающихся моржей
Мальчик из Ленобласти ходит на улицу в противогазе, который ему подарил папа
Более 2 миллионов икринок форели проверили в Пулково
Рыбаков просят не ездить на дамбу Санкт-Петербурга из-за коронавируса
В Ленобласти нашли плантацию конопли и шесть килограммов готовой марихуаны
Умер известный путешественник из Санкт-Петербурга
Суд оштрафовал на 7500 еще одного нарушителя карантина
«Дачу с привидениями» в Парголово продают за 4,3 миллиона
Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет ввели в Ленинградской области
Они - герои: Медики 20-й больницы 17 дней остаются на рабочих местах из-за коронавируса
22 маршрута трамваев и троллейбусов усилили работу в Санкт-Петербурге