На улицы Петербурга выведут еще больше автобусов с 13 апреля из-за высокого спроса

10 Апр 2020 2020-04-10T22:52:33+03:00

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В Петербурге в очередной раз увеличили количество наземного общественного транспорта из-за высокого спроса во время режима самоизоляции. Вопреки рекомендациям властей горожане продолжают выходить на улицы Северной столицы, в том числе из-за работы. С 13 апреля для удобства пассажиров в Петербург выпустят дополнительные 41 автобус.

- Количество автобусов будет увеличено на следующих маршрутах: №№ 1, 13, 20, 114, 115а, 327. Мониторинг пассажиропотока продолжится и на следующей неделе. Напоминаем горожанам о необходимости соблюдения режима самоизоляции в случаях, установленных законодательством, - сообщают в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Добавим, что с 9 апреля на улицах Петербурга стало больше и троллейбусов с трамваями. Повезло 22 маршрутам. Напомним, в Петербурге крайне низкие отметки индекса самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU