Водитель тонированного BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке в Гатчине
В Гатчине попал на камеру видеорегистратора неловкий дрифт красного BMW на оживленном перекрестке улицы Чкалова и проспектом 25 Октября. Запись кругового маневра выложили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На видео очевидец дрифта удивленно, но все-таки гневно отзывается о нахальном водителе иномарки, который создал опасную ситуацию на дороге. Из-за BMW вовремя повернуть на улицу Чкалова не смогли две легковушки. Причем, одна из них чуть не влетела в другую.
К счастью, дрифтер никого не задел и уехал восвояси. Фото: vk.com/spb_today
Не одобрили дрифт и многочисленные комментаторы новости в соцсети. Тем более маневр гонщика не удался в идеале.
- Осуждаю! Одно дело, где нет машин и движения, а тут зачем, испугал себя и остальных.
- Совершенно не контролирует движение своей машины. Школьник, наверное, у папы машину взял...
- Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова – это декоративное приложение к **** (пятой точке – Прим. ред.), по-другому сказать не могу…
Добавим, что после дрифта иномарка умчалась вдаль по улице Чкалова, к счастью, никого не задев.
Фото: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU