Водитель тонированного BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке в Гатчине

10 Апр 2020 2020-04-10T23:36:37+03:00

В Ленобласти дрифтер устроил представление на оживленном перекрестке в Гатчине. Фото: vk.com/spb_today

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В Гатчине попал на камеру видеорегистратора неловкий дрифт красного BMW на оживленном перекрестке улицы Чкалова и проспектом 25 Октября. Запись кругового маневра выложили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На видео очевидец дрифта удивленно, но все-таки гневно отзывается о нахальном водителе иномарки, который создал опасную ситуацию на дороге. Из-за BMW вовремя повернуть на улицу Чкалова не смогли две легковушки. Причем, одна из них чуть не влетела в другую.

К счастью, дрифтер никого не задел и уехал восвояси. Фото: vk.com/spb_today

Не одобрили дрифт и многочисленные комментаторы новости в соцсети. Тем более маневр гонщика не удался в идеале.

- Осуждаю! Одно дело, где нет машин и движения, а тут зачем, испугал себя и остальных.

- Совершенно не контролирует движение своей машины. Школьник, наверное, у папы машину взял...

- Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова – это декоративное приложение к **** (пятой точке – Прим. ред.), по-другому сказать не могу…

Добавим, что после дрифта иномарка умчалась вдаль по улице Чкалова, к счастью, никого не задев.

Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU