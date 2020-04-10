Шесть лабораторий для тестов на коронавирус заработали в Ленобласти

10 Апр 2020 2020-04-10T23:56:52+03:00

В Ленобласти открыли шесть лабораторий для тестов на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теперь в сутки регион делает до 1,7 тысяч анализов

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Шесть лабораторий, которые проводят анализы на коронавирус, заработали в Ленинградской области с 10 апреля. Теперь в сутки регион, вместе с лабораториями Роспотребнадзора, делает до 1,7 тысяч тестов на опасную инфекцию. Таким образом, скорость обследований и их количество растет день за днем.

- Анализы делаются по эпидемиологическим показаниям и строго по направлению врача. Также тестируются те жители региона, которые были в контакте с заболевшими, готовятся к плановой госпитализации или работают непосредственно с инфицированными COVID-19, - приводят слова председателя областного комздрава в пресс-службе правительства Ленобласти.

Биоматериал для исследования берут, прежде всего, у пациентов с температурой, кашлем и с низкими показателями насыщения крови кислородом. Это относится к людям, вернувшимся из-за рубежа или контактировавшим с коронавирусным больным.

ИСТОЧНИК KP.RU