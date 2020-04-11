Незнакомый попугай неожиданно прилетел в квартиру к петербуржцу

11 Апр 2020 2020-04-11T00:23:21+03:00

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В Приморском районе в квартиру к петербуржцу неожиданно залетел волнистый попугайчик, который наверняка устал от личной самоизоляции в клетке. Мужчина слегка опешил, но все же познакомился с птичкой поближе. Малец не стал противиться и охотно шел на контакт. Дружба официально закрепилась тем, что попугайчик доверительно стал садиться к горожанину на руку.

Теперь невольный хозяин птицы ищет прежних владельцев беглеца через соцсети.

- Залетел в окно, пишите, вернем. Кто потерял? Лыжный переулок, 4, - пишет мужчина в нескольких группах во «Вконтакте», посвященных будням Приморского района.

Внимательные люди заметили небольшое колечко на лапке попугайчика и посоветовали невольному хозяину птицы найти на нем номер, который может отсылать к зоомагазину. Если что, малыша уже вызвались приютить другие петербуржцы.

Невольный хозяин попугайчика разместил объявление о находке в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU