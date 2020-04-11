Незнакомый попугай неожиданно прилетел в квартиру к петербуржцу
В Приморском районе в квартиру к петербуржцу неожиданно залетел волнистый попугайчик, который наверняка устал от личной самоизоляции в клетке. Мужчина слегка опешил, но все же познакомился с птичкой поближе. Малец не стал противиться и охотно шел на контакт. Дружба официально закрепилась тем, что попугайчик доверительно стал садиться к горожанину на руку.
Теперь невольный хозяин птицы ищет прежних владельцев беглеца через соцсети.
- Залетел в окно, пишите, вернем. Кто потерял? Лыжный переулок, 4, - пишет мужчина в нескольких группах во «Вконтакте», посвященных будням Приморского района.
Внимательные люди заметили небольшое колечко на лапке попугайчика и посоветовали невольному хозяину птицы найти на нем номер, который может отсылать к зоомагазину. Если что, малыша уже вызвались приютить другие петербуржцы.
Невольный хозяин попугайчика разместил объявление о находке в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU