2020-04-11T01:31:33+03:00
Происшествия

Буйный «легкоатлет» устроил забег по крышам припаркованных машин в Мурино

Неадекватного парня скрутили, передали полицейским и доставили в Токсовскую больницу [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Мурино наркоман пробежался по припаркованным машинам и поломал много лобовых стекол. Фото: vk.com/9kino.liveВ Мурино наркоман пробежался по припаркованным машинам и поломал много лобовых стекол. Фото: vk.com/9kino.live
Изменить размер текста:

Накануне ночью в Мурино буянил молодой человек, мешавший спать жителям многих многоэтажек на Петровском бульваре, 7. Его «пируэты» на припаркованных машинах сняли на видео многие очевидцы и опубликовали в сообществе «Девяткино Live» во «Вконтакте». Сначала парень просто истошно кричал, но затем принялся бегать по автомобилям. В некоторые из них он даже кидался мусоркой.

Иногда мужчина использовал мусорку в качестве оружия против автомобилей. Фото: vk.com/9kino.live

Иногда мужчина использовал мусорку в качестве оружия против автомобилей. Фото: vk.com/9kino.live

Пара очевидцев устала ждать полицию и решила разобраться с парнем самостоятельно.

- Там не драка. Я вышел и заломал его. Потом народ подтянулся. Помогли его держать, пока полиция ехала. Там еще человек из органов всех поспрашивал (видимо, местный, был в штатском). Этот все орал что «дайте кислороду». Много чего просил, пытался вырваться несколько раз, - пишет в комментариях мужчина, утихомиривший буйного парня ремнем, связав ему руки.

Результат забега виден на снимке. Фото: vk.com/9kino.live

Результат забега виден на снимке. Фото: vk.com/9kino.live

По информации дружинников «Муринского патруля», молодого человека позже доставили в Токсовскую больницу. Очевидцы утверждают, что парень был в состоянии наркотического опьянения. Из-за его действий пострадало несколько автомобилей, у большинства из них разбиты лобовые стекла.

О забеге "легкоатлета" рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/9kino.live

О забеге "легкоатлета" рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/9kino.live

В Мурино неадекватный мужчина устроил забег по крышам автомобилей.Видео: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерку, обвиняемую в помощи террористу, будут судить в Ленобласти
Буйный «легкоатлет» устроил забег по крышам припаркованных машин в Мурино
Незнакомый попугай неожиданно прилетел в квартиру к петербуржцу
Шесть лабораторий для тестов на коронавирус заработали в Ленобласти
Водитель тонированного BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке в Гатчине
На улицы Петербурга выведут еще больше автобусов с 13 апреля из-за высокого спроса
Пограничники ФСБ поймали африканцев, пытавшихся вплавь попасть в Эстонию
Световые надписи «1941» и «1945» вновь загорелись на площади Мужеств
В Пулково приземлились самолеты из Пхукета и Ларнаки со 139 россиянами на борту
"Доходились": Институт травматологии имени Вредена в Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу
Невероятно, но факт: Розового пеликана заметили в водах Гатчины