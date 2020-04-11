Буйный «легкоатлет» устроил забег по крышам припаркованных машин в Мурино

11 Апр 2020 2020-04-11T01:31:33+03:00

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Накануне ночью в Мурино буянил молодой человек, мешавший спать жителям многих многоэтажек на Петровском бульваре, 7. Его «пируэты» на припаркованных машинах сняли на видео многие очевидцы и опубликовали в сообществе «Девяткино Live» во «Вконтакте». Сначала парень просто истошно кричал, но затем принялся бегать по автомобилям. В некоторые из них он даже кидался мусоркой.

Иногда мужчина использовал мусорку в качестве оружия против автомобилей. Фото: vk.com/9kino.live

Пара очевидцев устала ждать полицию и решила разобраться с парнем самостоятельно.

- Там не драка. Я вышел и заломал его. Потом народ подтянулся. Помогли его держать, пока полиция ехала. Там еще человек из органов всех поспрашивал (видимо, местный, был в штатском). Этот все орал что «дайте кислороду». Много чего просил, пытался вырваться несколько раз, - пишет в комментариях мужчина, утихомиривший буйного парня ремнем, связав ему руки.

Результат забега виден на снимке. Фото: vk.com/9kino.live

По информации дружинников «Муринского патруля», молодого человека позже доставили в Токсовскую больницу. Очевидцы утверждают, что парень был в состоянии наркотического опьянения. Из-за его действий пострадало несколько автомобилей, у большинства из них разбиты лобовые стекла.

О забеге "легкоатлета" рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/9kino.live

В Мурино неадекватный мужчина устроил забег по крышам автомобилей.Видео: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU