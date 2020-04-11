Пенсионерку, обвиняемую в помощи террористу, будут судить в Ленобласти

11 Апр 2020 2020-04-11T02:05:35+03:00

Следователи полагают, что она помогла ему добраться до Сирии, где он принял участие в боевых действиях на стороне террористов

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В Кировске, что в Ленобласти, завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летней женщины, которую обвиняют в пособничестве участия человека в вооруженном формировании в другом государстве. Следователи уверены, что пенсионерка с июня по сентябрь 2015 года совместно проживала с мужчиной, собиравшимся уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Женщина не стала ему мешать, а наоборот помогла, зная, что тот собирается примкнуть к стороне террористической организации.

- Женщина приобрела своему знакомому авиабилеты из Петербурга в Турцию, а затем оплатила его проживание в иностранном государстве. Также она переводила с арабского на русский язык текстовые сообщения, поступавшие от лица, который помог ее знакомому попасть в Сирию, где он впоследствии принял участие в боевых действиях в интересах террористической организации, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Жительнице Кировского района Ленобласти грозит реальный срок в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU