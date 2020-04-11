2020-04-11T09:26:15+03:00
Общество

Погода на выходные, 11 и 12 апреля, в Санкт-Петербурге: солнце, дождь и ветер

Впрочем, из дома все равно лучше не выходить – самоизоляция
Петр КИБЕР
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Несмотря на светящее солнце, петербуржцам и жителям Ленобласти лучше сидеть дома.Несмотря на светящее солнце, петербуржцам и жителям Ленобласти лучше сидеть дома.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Самой противоречивой окажется погода в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В наступившую субботу с утра многих удивил выпавший снег. При этом светит яркое солнце, а синоптики одновременно обещают порывистый ветер, дождь и ясно.

- 11 апреля ситуацию в Петербурге продолжит определять тыловая часть циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха +4…+6°, в Ленинградской области +2…+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, - пишет в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

И если зима в городе и области была теплой и очень теплой, то сейчас температура воздуха на пару градусов отстанет от нормы. Впрочем, уже в воскресенье термометры ее нагонят и покажут до 8 тепла.

12 апреля в Петербурге преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью -1..-3, днем +6…+8 градусов.

В Ленинградской области погода такая же, лишь с большими температурными перепадами.

На дорогах возможен гололед, поэтому менять зимнюю резину на летнюю еще рано. А вообще лучше соблюдать режим самоизоляции и сидеть дома, чтобы не было как в Москве, где на выход на улицу теперь требуется пропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода на выходные, 11 и 12 апреля, в Санкт-Петербурге: солнце, дождь и ветер
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