2020-04-11T11:00:20+03:00
Происшествия

Из-за ночного гололеда суббота началась с «дня жестянщика»

Утром 11 апреля в городе произошло несколько серьезных и мелких аварий
Петр КИБЕР
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Гололед стал причиной множества аварий утром субботы. Фото: vk.com/spb_todayГололед стал причиной множества аварий утром субботы. Фото: vk.com/spb_today
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Ночной снегопад и гололед стал неожиданностью для петербургских водителей. Они, особенно уже успевшие перейти на летнюю резину, как по команде стали попадать в ДТП. За утро субботы их произошло не меньше десятка.

- Около 4:30 в Ломоносовском районе Ленинградской области на 12 км. автодороги Санкт-Петербургское Южное полукольцо водитель - мужчина 1989 г.р., управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справился с управлением, совершил съезд в кювет с наездом на дерево, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии водитель получил легкие травмы, а его 33-летний пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также утром субботы ДТП произошло на Приморском шоссе, здесь разбилась «Ауди». На Дальневосточном проспекте в забор влетел «Мерседес»; на Кушелевской дороге ограждение снесла маршрутка; на Светлановском проспекте УАЗ влетел в столб, а на проспекте Испытателей еще один забор на прочность проверил «Солярис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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