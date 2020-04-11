2020-04-11T11:20:05+03:00
Общество

В Ленинградской области еще пять человек заболели колронавирусом

Случаи выявлены в Янино, Выборге Рощино и Ульяновке
Петр КИБЕР
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В Ленобласти подтверждено еще пять случаев коронавируса.В Ленобласти подтверждено еще пять случаев коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области привело новые данные о заболевших коронавирусом на 11 апреля. По состоянию на утро субботы, в регионе выявлены еще пять случаев инфекции.

- Роспотребнадзор сообщает о новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом: в Янино-1 (Всеволожский район), Выборге, Рощино (Выборгский район) и Ульяновке (Тосненский район), - информирует пресс-служба правительства Ленобласти.

В каком из четырех населенных пунктах заболели двое человек, не сообщается.

Таким образом, по состоянию на утро 11 апреля, общее число случаев коронавируса в Ленинградской области достигло 134. Три пациента вылечились от инфекции, смертей не зафиксировано.

Напомним, что большинство пациентов находится в Боткинской клинической больнице Санкт-Петербурга

В самой Северной столице на 11 апреля подтверждены 80 новых случаев заболевания. Общее число достигло 488.

ИСТОЧНИК KP.RU

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