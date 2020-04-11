В Ленинградской области еще пять человек заболели колронавирусом
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области привело новые данные о заболевших коронавирусом на 11 апреля. По состоянию на утро субботы, в регионе выявлены еще пять случаев инфекции.
- Роспотребнадзор сообщает о новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом: в Янино-1 (Всеволожский район), Выборге, Рощино (Выборгский район) и Ульяновке (Тосненский район), - информирует пресс-служба правительства Ленобласти.
В каком из четырех населенных пунктах заболели двое человек, не сообщается.
Таким образом, по состоянию на утро 11 апреля, общее число случаев коронавируса в Ленинградской области достигло 134. Три пациента вылечились от инфекции, смертей не зафиксировано.
Напомним, что большинство пациентов находится в Боткинской клинической больнице Санкт-Петербурга
В самой Северной столице на 11 апреля подтверждены 80 новых случаев заболевания. Общее число достигло 488.
ИСТОЧНИК KP.RU