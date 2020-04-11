2020-04-11T12:31:00+03:00
Происшествия

Два брата скинули с 13 этажа общежития голого мужчину

Уроженец Ярославской области погиб на месте
Петр КИБЕР
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Два жителя Петербурга пытались замаскировать убийство под несчастный случай.Два жителя Петербурга пытались замаскировать убийство под несчастный случай.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Дикий случай бытового насилия произошел 10 апреля в Санкт-Петербурге. Утром пятницы под окнами общежития на проспекте Маршала Жукова был найден раздетый труп мужчины. Все показывало на несчастный случай и смерть от падения с высоты, но полицейские заподозрили неладное, и позднее оказалось, что это – убийство.

- В результате проведения следственных действий был задержан 32-летний сосед погибшего по коммунальной квартире, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

По версии следствия, между жертвой и двумя безработными братьями возник конфликт на лестничной клетке 14 этажа. Слово за слово и один из братьев ударил оппонента так, что человек слетел с лестницы и погиб.

Чтобы скрыть преступление,братья решили сбросить тело вниз. Они завернули труп в ковер, отнесли на этаж ниже и скинули тело с балкона черной лестницы.

Известно, что погибшим оказался 41-летний уроженец Ярославской области, постоянно живший в Петербурге.

По факту убийства заведено уголовное дело, один из братьев задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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