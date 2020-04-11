2020-04-11T13:08:36+03:00
Происшествия

Один человек погиб в лобовом ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти

На трассе в Кировском районе «Шевроле» вылетел на встречную полосу [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
На трассе под Отрадном погиб водитель иномарки. Фото: УГИБДД по СПб и ЛОНа трассе под Отрадном погиб водитель иномарки. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

Инспектора ГИБДД Кировского района Ленобласти работают на месте смертельной аварии, которая произошла утром субботы на трассе от Отрадного к Петербургу. Здесь под встречный автобус вылетела легковушка.

- Около 9:00 11 апреля на 35-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Кировск» водитель автомобиля «Шевроле Вива», двигаясь со стороны Отрадного, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В этот момент навстречу из Петербурга ехал рейсовый пассажирский автобус, в который и врезалась легковушка. Удар пришелся как раз на водительскую сторону. От полученных травм 37-летний шофер «Шевроле» погиб на месте еще до приезда врачей скорой помощи.

Автобус от удара съехал в кювет. Его водитель и пассажиры травм не получили. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Напомним, что из-за ночного гололеда суббота началась в Петербурге с «утра жестянщика».

Смертельное ДТП с автобусом в Кировском районе Ленобласти.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из горевшей многоэтажки на Тореза пожарные спасли 20 человек
В Петербурге от коронавируса вылечились 66 человек
За езду на каршеринге под чужим аккаунтом петербуржец может сесть на пять лет
В Мурино, Кудрово и Сосновый Бор дружинники с полицией вышли проверять режим самоизоляции
Вслед за 3-минутным балетом артисты Михайловского театра поставили домашнюю оперу
Во время «брачных игр» петербурженка ударила мужа ножом в живот
Один человек погиб в лобовом ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти
Два брата скинули с 13 этажа общежития голого мужчину
В Ленинградской области еще пять человек заболели коронавирусом
Из-за ночного гололеда суббота началась с «дня жестянщика»
Погода на выходные, 11 и 12 апреля, в Санкт-Петербурге: солнце, дождь и ветер
Пенсионерку, обвиняемую в помощи террористу, будут судить в Ленобласти
Буйный «легкоатлет» устроил забег по крышам припаркованных машин в Мурино
Незнакомый попугай неожиданно прилетел в квартиру к петербуржцу
Шесть лабораторий для тестов на коронавирус заработали в Ленобласти
Водитель тонированного BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке в Гатчине
На улицы Петербурга выведут еще больше автобусов с 13 апреля из-за высокого спроса
Пограничники ФСБ поймали африканцев, пытавшихся вплавь попасть в Эстонию
Световые надписи «1941» и «1945» вновь загорелись на площади Мужества
В Пулково приземлились самолеты из Пхукета и Ларнаки со 139 россиянами на борту
"Доходились": Институт травматологии имени Вредена в Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу
Невероятно, но факт: Розового пеликана заметили в водах Гатчины