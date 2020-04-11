Один человек погиб в лобовом ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти

11 Апр 2020 2020-04-11T13:08:36+03:00

На трассе под Отрадном погиб водитель иномарки. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

На трассе в Кировском районе «Шевроле» вылетел на встречную полосу [видео]

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Инспектора ГИБДД Кировского района Ленобласти работают на месте смертельной аварии, которая произошла утром субботы на трассе от Отрадного к Петербургу. Здесь под встречный автобус вылетела легковушка.

- Около 9:00 11 апреля на 35-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Кировск» водитель автомобиля «Шевроле Вива», двигаясь со стороны Отрадного, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В этот момент навстречу из Петербурга ехал рейсовый пассажирский автобус, в который и врезалась легковушка. Удар пришелся как раз на водительскую сторону. От полученных травм 37-летний шофер «Шевроле» погиб на месте еще до приезда врачей скорой помощи.

Автобус от удара съехал в кювет. Его водитель и пассажиры травм не получили. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Напомним, что из-за ночного гололеда суббота началась в Петербурге с «утра жестянщика».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/772498" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП с автобусом в Кировском районе Ленобласти.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU