Один человек погиб в лобовом ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти
Инспектора ГИБДД Кировского района Ленобласти работают на месте смертельной аварии, которая произошла утром субботы на трассе от Отрадного к Петербургу. Здесь под встречный автобус вылетела легковушка.
- Около 9:00 11 апреля на 35-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Кировск» водитель автомобиля «Шевроле Вива», двигаясь со стороны Отрадного, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В этот момент навстречу из Петербурга ехал рейсовый пассажирский автобус, в который и врезалась легковушка. Удар пришелся как раз на водительскую сторону. От полученных травм 37-летний шофер «Шевроле» погиб на месте еще до приезда врачей скорой помощи.
Автобус от удара съехал в кювет. Его водитель и пассажиры травм не получили. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины смертельной аварии.
Напомним, что из-за ночного гололеда суббота началась в Петербурге с «утра жестянщика».
Смертельное ДТП с автобусом в Кировском районе Ленобласти.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU