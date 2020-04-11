Во время «брачных игр» петербурженка ударила мужа ножом в живот

11 Апр 2020 2020-04-11T13:35:36+03:00

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Полицейские Невского района Петербурга разбираются в тонкостях семейных отношений одной местной пары, во время «брачных игр» которой муж получил тяжелое приникающее ранение в живот.

- 8 апреля в 20:51 в полицию поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Коллонтай гражданка 1981 года рождения, во время игры со своим мужем 1983 года рождения, случайно ранила его ножом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным все произошло случайно. Супруг подошел сзади к своей жене и хотел ее обнять, но на его беду в руках у женщины был нож. По данным полиции объяснениям, она просто резко развернулась и порезала мужу живот. Рана оказалась сильной и даже проникающей.

Приехавшие на вызов медики определили состояние мужчины как тяжелое. Сейчас за его здоровье бьются врачи, а полицейские проводят проверку. Пока инцидент проходит у них как несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU