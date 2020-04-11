Вслед за 3-минутным балетом артисты Михайловского театра поставили домашнюю оперу
Артисты прославленного Михайловского театра как и все петербуржцы непросто переживают самоизоляцию. Они не только тяготятся временем в домашнем «заточении», но и сильно скучают по сцене, по своему зрителю. Чтобы совсем не забывать об искусстве, они продолжают творить и на карантине. Вслед за 3-минутным балетом, была поставлена и опера. Такого же хронометража.
- С нетерпением ждем встречи, любимый зритель! Скучаем, - подписано видео в «Инстаграме» Михайловского театра.
Саму трехминутную оперу, также как и балет, поставил режиссер театра Иван Васильев. И если в прошлом его творении блистали танцовщики, в том числе он сам, то теперь на авансцену вышли прославленные голоса Михайловского: Мария Литке, Дмитрий Головнин, Федор Атаскевич, Александр Кузнецов, Александр Шахов и Олеся Петрова.
Выступление каждого из артистов было записано на мобильные телефоны, а потом сведено в одно видео. Продюсером оперы стала Дарина Тимофеева.
ИСТОЧНИК KP.RU