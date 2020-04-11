Вслед за 3-минутным балетом артисты Михайловского театра поставили домашнюю оперу

11 Апр 2020 2020-04-11T14:19:19+03:00

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Артисты прославленного Михайловского театра как и все петербуржцы непросто переживают самоизоляцию. Они не только тяготятся временем в домашнем «заточении», но и сильно скучают по сцене, по своему зрителю. Чтобы совсем не забывать об искусстве, они продолжают творить и на карантине. Вслед за 3-минутным балетом, была поставлена и опера. Такого же хронометража.

- С нетерпением ждем встречи, любимый зритель! Скучаем, - подписано видео в «Инстаграме» Михайловского театра.

Саму трехминутную оперу, также как и балет, поставил режиссер театра Иван Васильев. И если в прошлом его творении блистали танцовщики, в том числе он сам, то теперь на авансцену вышли прославленные голоса Михайловского: Мария Литке, Дмитрий Головнин, Федор Атаскевич, Александр Кузнецов, Александр Шахов и Олеся Петрова.

Выступление каждого из артистов было записано на мобильные телефоны, а потом сведено в одно видео. Продюсером оперы стала Дарина Тимофеева.

mikhailovskytheatre Михайловский театр поставил 3-минутную домашнюю оперу о самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU