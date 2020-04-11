2020-04-11T15:01:19+03:00
Происшествия

За езду на каршеринге под чужим аккаунтом петербуржец может сесть на пять лет

На 24-летнего молодого мужчину уже завели уголовное дело
Петр КИБЕР
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За езду под чужим аккаунтом грозит реальное уголовное дело.За езду под чужим аккаунтом грозит реальное уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Популярное развлечение – езда на каршеринге под чужим аккаунтом, становится все более опасной для любителей покататься. Их все активнее ловит полиция. А следом обычно идет оформление уголовного дела, по которому нарушителям закона грозит до пяти лет тюрьмы.

- В 5:35 10 апреля у д. 4 по Английской набережной нарядом ДПС для проверки был остановлен каршеринговый «Киа Рио», под управлением неработающего 24-летнего петербуржца, который воспользовался автомобилем, используя чужой аккаунт, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А чуть позднее в полицию обратился представитель прокатной компании, который заявил, что неизвестный похитил машину от дома 18 по ул. 1 – я Никитская.

Два и два сложились и на молодого мужчину, севшего за руль каршеринга под чужим аккаунтом, завели уголовное дело. По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» максимальное наказание предусматривает до пяти лет тюрьмы.

На первый раз так сильно преступника скорее всего не накажут, но даже штраф и судимость уже станут большой неприятностью и пятном на биографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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